فوز “مطعم أرض” بحلقة “حرب المطاعم” في TOP CHEF

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن جهز المشتركون أطباقهم في المطبخ وانتقلوا إلى المطعم الذي سيشهد تحدي “حرب المطاعم” انطلقت الحلقة السادسة من الموسم الخامس من برنامج “TOP CHEF” على MBC1 و”MBC العراق”. رافق مناف البلول لجنة التحكيم الثلاثية في التذوق وإبداء رأيه بأطباق زملائه بعد فوزه في اختبار ابتكار طبق من الدجاج وحصوله على حصانة تحميه من المغادرة في نهاية التحدي. وبعد منافسة قوية بين فريقي مطعم أرض ومطعم جذور، فاز فريق “مطعم أرض”، فيما كان طارق طه الأفضل بين المشتركين ومهدي عبد الله هو الأضعف فانتهت رحلته في البرنامج.

جدير بالذكر أن المشتركين الذين سيكملون في الحلقة المقبلة هم: نجلاء بن صالح وتركان شعرواي من السعودية، نسيم رسروماني من البحرين، شربل حايك وباتريك مرعب من لبنان، نبيل بقّوس من تونس، بلال لونا من الجزائر، مناف البلول من المغرب، وطارق طه من فلسطين، وأحمد علي حسن الحاج من السودان.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انتهت الحلقة الماضية من “TOP CHEF” في لحظة انتهاء المشتركين من تحضير أطباقهم، وكانوا يعدون الدقائق برهبة وخوف لبدء استقبال الضيوف ثم لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد، والشيف بوبي شين، ومعهم مناف البلول الفائز في الاختبار.

جهز كل فريق عدته، مع وصول الضيوف إلى كلا المطعمين، وهؤلاء أيضاً أعطوا آراءهم في الأطباق بطريقة مدروسة حيناً وعفوية أحياناً. وتميز فريق “مطعم أرض” بقيادة شربل حايك، باستقبال احترافي من نسيم رسروماني رحبت فيه بالضيوف وبلجنة التحكيم لاحقاً، وشرحت عن كل طبق بصورة وافية أعطى فكرة أفضل للضيوف عما ينتظرهم. في المقابل، استقبل الضيوف واللجنة بترحيب أيضاً في “مطعم جذور” بقيادة نبيل بقّوس، وقُدمت لهم قائمة الطعام التي تنتظرهم. وبعد انتهاء التذوق، طلبت الشيف منى من أعضاء اللجنة والمشترك مناف البلول، الانتقال إلى طاولة القرار. ولم تتأخر حتى قصدت المستودع واستدعت فريق “مطعم أرض”، المؤلف من شربل حايك قائداً، وكل من نسيم رسروماني، نجلاء بن صالح، طارق طه، وأحمد علي حسن الحاج. وكشفت أن الفريق هو الفائز في تحدي حرب المطاعم، إذ نجح في تقديم أطباق غنية ومتنوعة، بينما اعتبرت اللجنة أن طارق طه، هو صاحب الطبق الأفضل من دون منازع. كما أشادت بتقديم نسيم رسروماني لكل طبق والشرح الوافي عنها، والذي أظهر الانسجام والتوافق بين أعضاء الفريق.

بعدها، استدعي فريق “مطعم جذور” بقيادة نبيل بقّوس، وكل من باتريك مرعب، بلال لونا، تركان شعراوي، ومهدي عبد الله. واعتبرت اللجنة أن هذا الفريق هو الأضعف في التحدي، منتقدة تعامل الفريق مع بعضه والتخبط الحاصل فيه، ما أثر سلباً على عملهم وأطباقهم، ليكونوا بالتالي هم الفريق الأضعف. وفيما اعتبر الشيف مارون أن شارة المطعم ملفتة وجميلة وكذلك الاسم، إلاّ أن كل ما تبقى ضعيف. وانتقدت اللجنة غياب الانسجام بين الأطباق وأعضاء الفريق، على حد تعبير الشيف مارون شديد، فيما انتقد الشيف بوبي الأنانية والغرور الموجودة عند أفراد الفريق، التي أثرت سلباً أيضاً على النتيجة النهائية.

وأعلنت الشيف منى بعد مشاورات أن مهدي عبد الله هو صاحب الطبق الأضعف، وطلبت منه تسليم سكاكينه والمغادرة، ودعت اللجنة مهدي إلى اعتبار انتهاء رحلته في البرنامج بداية وليس نهاية لمسيرته في عالم الطهي. من جانبه، تمنى مهدي التوفيق لزملائه، وشدّد على أن مشاركته في البرنامج ستكون دوماً نقطة إيجابية في حياتي، وهي ليست نقطة النهاية بل هي البداية لمشوار جميل.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على MBC1، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على “MBC العراق”، كل أربعاء في الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00ليلاً بتوقيت العراق.