أول تعليق من رضوى الشربيني بعد تكريمها بمنتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على تكريمها بمنتدى (الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والإتحاد الأوروبي.

ونشرت الشربيني، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شرف لي إني أتكرم في منتدى (الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والإتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار (المرأة المهنية في الحياة العامة) في بلدي ضمن أكثر ٥٠ سيدة مؤثرة.. تحيا الستات".

وكانت الشربيني، علقت مؤخرا على أنباء طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، التي انتشرت خلال الأيام الماضية.

وقالت الشربيني، في تصريحات لبرنامج "MBC TRENDING" عبر قناة MBC4: "معرفش إذا كان الخبر صحيح ولا لأ، بس لا أتمنى أنها تطلق، ولو أنتي فعلا اتطلقت يا شيرين، كلنا بنحبك، كلنا بندعمك".

وأضافت: "لا نتمنى خالص إنك تطلقي يا شيرين أو تنفصلي عن حسام حبيب، كلنا عارفين قد إيه بتحبوا بعض، أو كنتوا، لكن لو خبر طلاق شيرين من حسام حبيب حقيقة، حظ سعيد لهم، هو شخص محترم وهي محترمة، وأنا أحبهم وأدعمهم".