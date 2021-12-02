شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. شمس الكويتية تطالب بتدريس الجنس في المدارس وتؤيد الجنس بدون زواج والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي - كشفت الفنانة شمس الكويتية : في لقاء تلفزيوني عن رأيها في العديد من المواضيع الاجتماعية أهمها العلاقات الجنسية, وقالت شمس الكويتية انه لا بد من تدريس مادة حول الحياة الجنسية في المدارس



وأضافت أن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج حرية شخصية معتبرة انها “للأسف” لم تفعل ذلك ,وتابعت أن الرجل أصبح منذ لقائهما الاول يريد الزواج بها من دون التركيز على التفاصيل الاخرى



وأثار رأي شمس موجة انتقادات ضدها على مواقع التواصل الاجتماعى على الرغم من أن ما قلته يعبر عن شخصيتها فقط