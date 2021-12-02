شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. طبيب يتحرش بأعضاء رانيا يوسف الحساسة وضجة تشعل المواقع والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي - تعرّض طبيب مصري يدعى سامح غازي والمشهور على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب قناته على يوتيوب، بالإتهام بالتحرّش بالممثلة المصرية رانيا يوسف ، بسبب تعليق كتبه على منشور خاص بتبرعها بأعضائها بعد وفتها، ما أثار تعليقه الجدل بين المتابعين، حيث اعتبر انه تحرش بالفنانة، ما دفعه لحذف التعليق.



وبعد الجدل الذي أثاره بتعليقه والضجة التي اساءت فهمه، أكد سامح بمنشور عبر حسابه الرسمي أنه كتب التعليق بطريقة فكاهية وحذفه بعد ساعة فقط من كتابته، وقال: "الموضوع كان هزار ومش قصدي الإساءة لأي شخص، وفوجئت بالهجوم اللي عليا وإن الموضوع اتفهم غلط، رغم إن كان في تعليقات كتير مسيئة".



وأكد الطبيب ان لا مشكلة لديه الاعتذار من الفنانة رانيا يوسف، واستهجن من الناس الذين اقتصوا تعليقه ونشروه للاساءة له.