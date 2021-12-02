شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى احتفالية طريق الكباش .. وائل الفشنى فى ساقية الصاوى 16ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحيي المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي يوم الخميس 16 ديسمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء ، وذلك بعد مشاركته فى احتفالية طريق الكباش، وغنائه "الأقصر بلدنا" .

من ناحية أخرى، تستضيف الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامجها "معكم" نجوم احتفالية "طريق الكباش" فى حلقتى الخميس والجمعة المقبلين وذلك فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc.

ضيوف الحلقة هم؛ المايسترو نادر عباسى والمطربة هايدى موسى ، المطرب وائل الفشنى، المطربة شهد عز، والفنان عز الأسطول، والموسيقار أحمد الموجى.

وظهرت مدينة الأقصر فى أبهى وأعظم صورها بعد أن اتجهت أنظار العالم، مساء الخميس الماضي، إلى الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.