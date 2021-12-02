شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند يلعب بيتر باركر من جديد فى 3 أفلام جديدة مع مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعيد الممثل توم هولاند لعب دور بيتر باركر من جديد في ثلاثة أفلام لمارفل، حيث كشفت المنتجة آمي باسكال الأمر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وقالت"هذا ليس الفيلم الأخير لـ هولاند مع مارفل، وبالتأكيد ليس أخر أفلام Spider Man".

وأضافت باسكال: "نحن نستعد لإنتاج فيلم Spider-Man الجديد مع توم هولاند، مارفل، والمفاجأة أنه لن يكون فيلم واحد بل ثلاثة أفلام جديدة"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأنهت باسكال حديثها قائلة "كل ما يمكننى قوله هو أن لدينا بعض الأحداث المثيرة التي نتحدث عنها في هذه الفترة، ولا نعرف إلى الآن ترتيبها أوكيفية حدوثها، لكن يبدو أن المستقبل مشرق لـ بيتر باركر مع مارفل".

كما كشفت شركة ديزنى العالمية عن لقطات جديدة لفيلمها المنتظر Spider Man: No Way Home، قبل عرضه فى ديسمبر الجارى بدور العرض السينمائى، وبينما تتشابه معظم اللقطات التى تمت مشاركتها مع ما رأيناه من قبل، إلا أن اللقطات الجديدة تتضمن نظرة جديدة تمامًا على Jamie Foxx بدور Electro.

ومن المقرر طرح فيلم SpiderMan: No Way Home فى 14 ديسمبر الجارى، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم الجديد من يوليو إلى ديسمبر من نفس العام 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.