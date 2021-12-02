مقدمة حفل افتتاح القاهرة السينمائي: "ستظل هذه اللحظة الأهم في مشواري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الإعلامية منى عبد الوهاب، على تقديمها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 ، الذي أُقيم يوم 26 نوفمبر الماضي.

وكتبت منى، عبر حسابها على إنستجرام: "لحظة وقوفي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، خلال تقديمي لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته ال ٤٣ بين حشد فني رائع يميز مصر عن دونها، وفي حضور معالي وزيرة الثقافة.. ستظل هذه اللحظة هي الأهم في مشواري، شكراً جزيلاً للقائمين على المهرجان، وجزيل الشكر على دعمكم جميعاً".

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).