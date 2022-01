شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تدعو جمهورها لحفلتها القادمة فى لاس فيجاس بصورة من آخر حفلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة البريطانية أديل – Adele، على دعوة جمهورها لحفلتها المقبلة المقرر لها في لاس فيجاس الأمريكية، وبالتحديد في سيزارز، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها من آخر ألبوماتها 30، والتي يظهر فيها التاتو الذي أضافته على جسدها بشكل أوضح.

كما أرفقت النجمة البريطانية في البوست الخاص بها، صورة لها من آخر حفلاتها في نفس المكان بولاية لاس فيجاس الأمريكية، لتعلن عن اقتراب حفلتها في الولاية الأمريكية الأكثر تعلقاً بالموسيقي.

حفلة أديل المقبلة فى لاس فيغاس

حققت أديل إنجازًا مزدوجًا نادرًا ليصبح ألبوم "30" الألبوم الأسرع مبيعًا لهذا العام حتى الآن، والذي صدر في 19 نوفمبر الجاري، وحسب موقع cnn ، فإن الألبوم حقق مبيعات 261 ألف نسخة هذا الأسبوع فقط من ألبوم "30"، وهو الأول لأديل منذ 6 سنوات، كما أنه أصبح بذلك الألبوم الأكثر مبيعًا في الأسبوع الأول لطرحه خلال سنة 2021، حيث حقق مبيعات خلال الأسبوع الأول فقط بلغت 800 ألف نسخة.

و"30" أصبح رابع ألبوم للنجمة أديل، ويحتل صدارة ترتيب مبيعات الألبومات البريطانية، والتى سبقته بطرح ألبومات "25" و"21" و"19" التي عادت أيضًا بقوة هذا الأسبوع إلى قائمة الأسطوانات الأكثر مبيعًا، وحصلت تباعًا على المراكز الخامس عشر، والثامن عشر، والحادي والثلاثين.

وحافظت المغنية والملحنة والمؤلفة، البالغة 33 عاماً، للأسبوع السادس توالياً، على تصدرها سباق الأغنيات المنفردة مع أغنيتها الجديدة Easy On Me، محطمة بذلك رقمها القياسي الشخصي الذي كانت حققته من خلال أغنيتها Someone Like Youعندما بقيت في المركز الأول خمسة أسابيع.

ويشير عنوان "30" الذي اختارته للألبوم إلى عمرها عندما بدأت بتسجيله قبل ثلاثة أعوام، في مرحلة كانت حياة صاحبة أغنية hello تشهد سلسلة اضطرابات، بين طلاقها والتوقف المفاجئ لمسيرتها الفنية.