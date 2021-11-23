مواطن مصري يقاضي محمد رمضان ويتهمه بـ”تدمير حياته”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 06:06 مساءً - منذ 33 دقيقة

يواجه الفنان المصري محمد رمضان، أزمة جديدة بعد أن قدّم مواطن مصري بلاغا ضده للنائب العام، يتهمه فيه بتدمير حياته.

المواطن المصري، الذي يقطن بمحافظة بورسعيد، ويُدعى أحمد محمد عامر، حرر محضرًا ضدّ “نمبر وان” الذي أكّد في عريضته تفاجؤه بنشر صورته في دعاية لمسرحية “أهلًا رمضان” بطولة الفنان المصري.

وقال عامر في عريضته إنَّ “رمضان استغل صورته كمجرم مسجل خطر، ونشر فيديوهات تسيء له ولسمعته”.

وأشار، في بث مباشر مع موقع مصري محلّي، إلى أنَّ لديه 3 أبناء، ويعمل سائقًا في أحد مكاتب الاستخلاص الجمركي.

وتابع: “في عام 2015 عرض مجموعة من البضائع على تاجر لشرائها، وتبين أنها مسروقة، وقضى العقوبة القانونية”.

واستطرد قائلًا: “أثناء تصفح نجلي مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئ بنشر صورتي في إعلان مسرحية أهلًا رمضان، مما أصابهم بالصدمة”.

ولفت المواطن إلى أن النجم المصري حصل على الصورة من خلال الصور التي تم التقاطها في القضية دون حق ما تسبب له في ورطة.

وعبّر عن غضبه من تغيُّر نظرة الناس إليه، وتعرُّض أبنائه لمشكلات بسبب والدهم، مضيفًا: “لستُ مسجلًا خطرا، ويمكنكم السؤال في الأقسام، هي قضية واحدة، وقضيّتُ عقوبتها”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتورّط فيها الفنان المصري، الذي يلقب نفسه بـ”نمبر وان” في أزمة مع مواطنين مصريين.

وتورّط محمد رمضان في عدد من الأزمات في الفترة الأخيرة، وكان أشهرها تلك الأزمة مع الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الذي وافته المنيه في أبريل الماضي.