نجمة برنامج ستار أكاديمي تستعرض حملها في شهورها الأخيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 05:47 مساءً - شاركت الفنانة الشابة ” رنا سماحة ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام بمجموعة من الصور في أحدث ظهور لها .

واستعرضت رنا سماحة في الصور حملها في الشهور الأخيرة والتي برزت فيها بطنها بشكل كبير وظهرت وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأخضر .

وكانت رنا سماحة قد أعلنت منذ أشهر عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” كاشفة عن جنس المولود بأنه صبي وستطلق عليه إسم ” مالك ” .