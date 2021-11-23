كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 05:47 مساءً - شاركت الفنانة الشابة ” رنا سماحة ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام بمجموعة من الصور في أحدث ظهور لها .
واستعرضت رنا سماحة في الصور حملها في الشهور الأخيرة والتي برزت فيها بطنها بشكل كبير وظهرت وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأخضر .
وكانت رنا سماحة قد أعلنت منذ أشهر عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” كاشفة عن جنس المولود بأنه صبي وستطلق عليه إسم ” مالك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة برنامج ستار أكاديمي تستعرض حملها في شهورها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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