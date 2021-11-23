قبل خروجه بساعات.. تفاصيل وفاة شقيق تيسير فهمي في حريق إحدى المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

غاب نجوم الفن عن مراسم تشييع جثمان شقيق الفنانة تيسير فهمي الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين، بعد تعرضه للاختناق أثناء تواجده في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، إذ كان يتلقى العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأصيبت الفنانة تيسير فهمي بحالة من الانهيار، بمجرد وصول جثمان شقيقها إلى مسجد "المحروسة" بالمهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وكشفت الفنانة تيسير فهمي، في تصريحات خاصة لمصراوي أن شقيقها " علي"، كان في طريقه للتعافي بشكل كامل من الإصابة بفيروس كورونا، وكانت في طريقها لإخراجه من المستشفى قبل نشوب الحريق".

وأوضحت أن الأسرة قررت إلغاء العزاء بالمسجد، واكتفت بأن يكون العزاء على المقابر لتجنب عدوى فيروس كورونا.

وتوفي شقيق الفنانة تيسير فهمي أمس عقب تعرضه لاختناق بإحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد نشوب حريق