"مش شبهي".. عمر كمال يرد على الهجوم بسبب عبد الباسط حمودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رد المطرب عمر كمال على الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل، عقب تقديمه مقطع من أغنية "أنا مش عارفني"، بمشاركة مطربها الأصلي المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، خلال ظهورهما معا في برنامج "الحكاية".

المطرب عمر كمال عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، رد على الهجوم، وكتب:" أنا فاهم وعارف حتتي كويس أوي اللي بغني فيها، و مفيش مطرب خلقه ربنا بيغني كل ألوان الغناء، بنفس التمكن والشطارة، هتلاقيه مؤدي في حتة ومطرب شاطر في حتة، وربنا خلق أصواتنا ومساحات صوتنا غير بعض خالص، بس كل واحد ليه بصمة ولون وطعم وإحساس غير التاني".

وتابع:" فا أنا مش مطلوب مني أغني لحن مش بتاعي ومش شبهي ومش مساحات صوتي، فا طبيعي، هغنيه على استحياء وكمان لما يكون صاحبه موجود ويغنيه بقاله ٢٠ سنة يوميا، أكيد هيقوله أحسن مني ١٠٠ مرة، فكوني قولت حاجة مش بتاعتي، وأدائي فيه كان مش كويس فا ديه حاجة متقللش مني، وانا قولتها إرضاءا للطلب، ولما صاحبها غناها معايا، أكيد غناها أفضل مني لأنها بتاعته ومساحته وشكله فا ده أمر طبيعي ".

المطرب عمر كمال طرح مؤخرا بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية بعنوان "ضيعنا"، وهي من توزيع إسلام شيبسي، ومن كلمات وألحان عمرو قطب، ومن إنتاج عمر كمال، وإخراج كامبا.