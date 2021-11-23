فاز بجائزة إيمي وأغضب إيران.. ماذا نعرف عن المسلسل الإسرائيلي "طهران"‎؟‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حصل المسلسل الإسرائيلي 'طهران' على جائزة إيمي العالمية عن فئة أفضل مسلسل درامي، بعد فترة وجيزة من الجدل الذي أثير حول علاقة المسلسل بالهجوم الذي وقع في المنشأة النووية نطنز النووية، وإتهام إسرائيل بتدبيره.

مسلسل "طهران" من تأليف موشي زوندر وعمري شرهانن ومن إخراج دانيل سيركن، وتدور أحداث المسلسل حول الصراع الإسرائيلي الإيراني، إذ يتناول قصة عميلة مخابرات إسرائيلية تذهب إلى إيران لاختراق مفاعل نووي.

وتقوم مهمة عميلة المخابرات في المسلسل،الذي بدأ عرضه في يونيو 2020، على تفكيك الدفاع الجوي الإيراني لتتمكن إسرائيل من ضرب المفاعل، وحرمان إيران من القدرة على صنع القنبلة الذرية.

وقامت ببطولة المسلسل الممثلة الإسرائيلية نيف سلطان، التي حرصت على دراسة اللغة الفارسية لمدة 4 أشهر لتقديم دورها كيهودية مولودة في إيران ترسل في مهمة سرية، وشاركها البطولة نويد نغبانن وشون توب، وكلاهما ولد في إيران.

مسلسل "طهران" من إنتاج شبكة التلفزيون الإسرائيلي العامة "كان"، وتم تصويره في أثينا، ومكون من 8 حلقات، بثت منها الشبكة 4 حلقات على موقعها باللغة العربية.

وأثارالمسلسل حالة من الغضب في إيران عقب عرضه، وتزامن ذلك مع إلقاء الحكومة الإيرانية اللوم على المخابرات الإسرائيلية، متهمة إياها بالمسئولية عن الحادث الذي وقع في منشأة نووية .