عمرو قورة يعلق على خسارة منة شلبي جائزة إيمي الدولية وفوز مسلسل إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

علق المنتج عمرو قورة على حصد الفنانة البريطانية هيلي سكوايرز جائزة أفضل ممثلة في مسابقة إيمي الدولية، وهي الجائزة التي رشحت لنيلها الفنانة منة شلبي عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

المنتج عمرو قورة عبر صفحته في موقع فيس بوك، كشف عن النتيجة، وكتب :"أعلنت منذ ساعات نتيجة جوائز الإيمي الدولية، وللأسف لم تفز نجمة مصر منة شلبي التي كانت مرشحة من بين 5 ممثلات عالميات لنيل جائزة أفضل ممثلة، لكن فازت بالجائزة الممثلة البريطانية هيلي سكوايرز، لكن يكفينا شرفا أن منة كانت من المرشحات وبإذن الله تفوز في العام القادم أو اللي بعده".

وأضاف:"يؤسفني أقول كمان إن جائزة أفضل مسلسل ذهبت الى مسلسل "طهران" الإسرائيلي، اللي اجمعت ناس كثير على تميزه حتى لو عندنا مشكلة عقائدية لكن الحق يقال فمستوى مسلسلاتهم بقى مرتفع جدا، إنما الأهم إنك تشارك وتبعت شغلك علشان إحتمالات فوزك تزيد".

وتابع المنتج :" ولولا أن منصة شاهد أرسلت مسلسل كل أسبوع يوم جمعة، اللي هو مسلسل مصري في الأساس، لما ترشحت منة، يبقى إحنا اللي كسلانين ونستاهل تجاهل الجوائز العالمية لنا، لأننا لا نسعى إليها، المهم جوائز وشوشة ودير جيست نجوم العرب والحاجات دي، اللي مع كامل الاحترام لها فهي في النهاية جوائز محلية مبنية على استفتاء الجمهور، وجوائز الجمهور ليست مقياس التميز والإجادة ولا حتى مصداقية بسبب اللجان الإلكترونية، والتصويت بمعايير عاطفية وليست فنية، في

الصورة لفطة من اليسار هايلي سكوايرز الفائزة بجائزة أفضل ممثلة ... ومنة شلبي طبعا ثم لقطة من مسلسل طهران وعلى اليمين ديفيد تينانت الفائز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "ديس" الإنجليزي".

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" تم عرضه عبر منصة شاهد VIP وهو مأخوذ عن رواية الأديب إبراهيم عبد المجيد التي حملت نفس الاسم، وتولى إياد إبراهيم كتابة المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار إلى جانب الإشراف على الكتابة، سيناريو وحوار محمد هشام عبية وسمر عبد الناصر، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، شريف سلامة، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، عبد العزيز مخيون، فيدرا، محمد حاتم ومي الغيطي.