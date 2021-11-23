ماريتا الحلاني لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: دوري في “حكايتي” أكبر مساحة من 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

مع مرور الايام استطاعت ماريتا الحلاني ان تجد مكانة لنفسها في عالم الفن، سواء من خلال الغناء او التمثيل. وهي حاليا تقوم ببطولة مسلسل “حكايتي” الى جانب محمد قيس وجو صادر ومجموعة من نجوم الشاشة اللبنانية. كما تستعد لإطلاق اكثر من عمل غنائي. فما هي تفاصيل مشاريعها الفنية المستقبلية هذا ما سنعرفه في هذا الحوار لها مع “صوت بيروت إنترناشونال”.

“اولا أريد أن اتحدث عن دوري في مسلسل “حكايتي” الذي العب فيه دور البطولة على خلاف مشاركتي في مسلسل 2020 . إنما ألأصداء في العملين ممتازة، رغم أن شخصية سيرينا في “حكايتي” لاقت نجاحا في لبنان إنما دور “سعاد” في 2020 كان لها صدى في الدول العربية أكثر”. أما أين وجدت نفسها اكثر تألقا من ناحية التمثيل فاكدت ماريتا ان مشاركتها في 2020 كانت المرة الاولى التي امثل فيها ولم يكن لدي مساحة دور كبيرة كي تبرز موهبتي بشكل جيد لكن في “حكايتي” طبيعة شخصيتي لفتاة قوية تبيع الزهور في الشارع ثم تتطور لتتزوج من رجل غني وتعيش قصة حب في مكان آخر اعطتني مساحة اكبر عند الجمهور . كما ان تصوير 60 حلقة يعطي الممثل خبرة بالوقوف امام الكاميرا.

وهل تلقت عروضا جديدة فقالت “نعم تلقيت عروضا تمثيلية عدة لكن هناك مسلسل سأوقعه قريبا وهو لبناني وليس عربيا مشتركا مع المنتج مروان حداد. وانا احب ان أنتشر في بلدي إذ ان العالم العربي يعرفني اكثر في مجال الغناء اكثر.

وعلى صعيد الغناء اشارت انها تستعد لطرح اغنية جديدة رومانسية حزينة تحمل عنوان “ولوو” من كلمات والحان نبيل خوري الذي تربطني به صداقة وطيدة إذ قدمنا معا مجموعة من الاغنيات ومنها “اشتقتلك” و”آخر مرة” وانا أحب إحساس خوري وهناك إنسجام بيننا على الصعيد الفني”. وقد اعجبتني اعماله التي قدمها اخيرا لنانسي عجرم ونجوى كرم وجوزيف عطية وجو اشقر فهو اعطى لكل فنان عملا يشبه شخصيته الفنية. وتضيف ماريتا ان لديها اغنية مصرية بحوزتها ستطرحها في المستقبل من كلمات مايكل بخيت توفيق والحان سامر ابو طالب وتوزيع موسيقي لمحمود يحيى وعنوانها “اقولك سلام” وهي إيقاعية و”فرفوشة”.

وإذا انتقلنا للحديث عن عائلتها تقول ماريتا الحلاني ان هناك علاقة متينة تجمع كل افراد عائلة عاصي الحلاني إنما ظروف العمل احيانا تحتم على كل واحد منا ان يتواجد في بلد مختلف وعندما تسنح الظروف نجتمع بكل حب ومودة، علما أننا أثناء فترة الحجر التي رافقت إنتشار جائحة كورونا عشنا معا في المنزل كل لحظة بلحظتها.

واخيرا هل لديها حفلة ليلة رأس السنة الجديدة 2022 فأوضحت انها حتى الان لم توقع عقدا لاحياء هذه الليلة لكن نهاية الشهر الحالي سأسافر إلى القاهرة لإحياء حفل خاص.