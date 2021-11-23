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لأول مرة.. راموس في قائمة باريس سان جيرمان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 3:04 مساءً

راموس

تواجد المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، في قائمة فريق باريس سان جيرمان التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من .

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها راموس في قائمة سان جيرمان، منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الجاري قادما من ، وذلك بعد تعافيه من عدة إصابات عضلية وفي أوتار الركبة.

وضمت قائمة سان جيرمان 23 لاعبا وهم:

كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرخيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا، كولين داغبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا غايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، متبوعا بسان جيرمان بثماني نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي بأربع نقاط، ولايبزيغ الألماني بنقطة وحيدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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