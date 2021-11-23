تعليق سارة سلامة على انتقادات إطلالتها الأخيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:51 مساءً - تعرضت الممثلة الشابة ” سارة سلامة ” إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين بسبب إطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها بملامح متغيرة ومختلفة بشكل كبير عما قبل وأرجعوا ذلك إلى إجرائها لعمليات تجميل .

وخرجت سارة سلامة للتعليق على تلك الانتقادات في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تضمن صورة لها دون أن تؤكد أو تنفي خضوعها لعمليات التجميل .

فكتبت في تعليقها على الصورة : ” أول عملية تجميل عملتها هى تجميل الذات والنفس (ربنا يشفى كل نفس مريضة) ” .