بشرى : ” ماذا بينك وبين الله عشان قلبنا يوجعنا قوى عليكى كده ؟ “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 02:44 مساءً - نعت الفنانة ” بشرى ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام رحيل الإعلامية ” أسماء مصطفى ” التي وافتها المنية يوم أمس الإثنين بعد صراع مع المرض .

فكتبت بشرى في منشورها بكلمات مؤثرة : ” مأثرة فينا قوى يا أسماء .. ماذا بينك وبين الله عشان قلبنا يوجعنا قوى عليكى كدة؟؟ .. فراقك وجع بجد ورغم تكرار أخبار الموت مؤخرا وإحساس الواحد إنه خلاص اتعود على الفراق وقاعد مستنى دوره بس دموعى مش عايزة تقف عليكى من إمبارح ” .

وتابعت : ” التاثير مش بطول المعرفة .. سبحان الله الأثر اللى الإنسان بيسيبه فى اللى حواليه قيمته وقوته وتأثيره بيفاجىء الإنسان نفسه .. الله يرحمك ويحسن إليكى .. مواقفك معايا كلها إيجابية وجدعة حتى من قبل ما يكون بينى وبينك سابق معرفة ” .

وأضافت بشرى : ” كنتى بتدعيلى فى عز مرضك وافتكرتى عيد ميلادى وبعتيلى وانتى متألمة وحبيتينى لله فى لله .. كان عندى أمل ربنا يختارك بمعجزاته لكن اللهم لا اعتراض .. الطيبين بيمشوا بسرعة .. مع السلامة يا أسماء ” .