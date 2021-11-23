عبير صبري تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها.. إعلامية شهيرة وتشبهها كثيرًا – (شاهدها الآن) !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 02:44 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم، ومن بين هؤلاء النجمة المصـرية “عبير صبري” التي ظهرت مؤخرًا مع شقيقتها الإعلامية الشابة “مروة صبري” من خلال منشور هنأتها فيه بمناسبة عيد ميلادها.

حيث هنأت الفنانة عبير صبري، شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت مجموعة صور جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” وقامت بعمل فيديو جمع الكثير من الصور لشقيقتها وصور تجمع الشقيقتين معًا.

وكتبت عبير صبري مهنئة شقيقتها معلقة : ” كل سنه وانتي طيبه يامرموري ياحبيبتي اختي الصغيره الجميله بحبك يابنوتي الذكيه الشقيه ربنا يسعدك ويحققللك كل امنياتك ..سنه كلها حب وصحه وسعاده ونجاح وخير ليكي يااحلي واشطر مذيعه في الدنيا

”.

مروة صبري هي الشقيقة الصغرى للفنانة المصرية عبير صبـري، واستطاعت أن تخطف الأنظار لدي ظهورها علي شاشات التلفزيون من خلال “برنامج قعدة ستات“، وأيضًا من خلال برنامج “القاهرة اليوم“، ومن وقتٍ لآخر تنشر شقيقتها عبير صبري صور تجمعهما، ويتتضح الشبه الكبير بينهما. والذي تؤكد عليه الكثير من تعليقات الجمهور.

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من ناحية أخرى، نعت عبير صبري، الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، ونشرت صورة من الذكريات لها وهي ترتدي الحجاب، عبر حسابها الشخصي بإنستـجرام. وكتبت صبري عبر صورة الراحلة سهير البابلـي:”لا إله إلا الله وإنا إليه وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك ويتقبلك بقبول حسن ويدخلك فسيح جناته..وداعا الفنانة العظيمة سهير البابلي”.

وتنتظر الفنانة عبير صبري، طرح “فيلم ليلة العيد” خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية ومتزوجة وتتعرض للقهر من زوجها بالعنف، حيث تعتمد قصتها في أحداث الفيلم على مناقشة قضية العنف الزوجى.

فيلم “ليلة العيد” تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت عبير صبرى في رمضان 2021 الماضى في “مسلسل موسى” بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وحمدى الوزير، ومحمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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