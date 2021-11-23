نجاة صبا مبارك من الموت بعد انفجار لغم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 02:44 مساءً - أعلنت شركة ” بلا حدود ” الشركة المنتجة لمسلسل ” ليلة السقوط ” عن نجاة فريق عمل المسلسل من انفجار حقيقي أثناء تصوير أحد المشاهد في العراق في مدينة الموصل والتي كانت تتواجد في كواليسه الفنانة الأردنية ” صبا مبارك ” .

وأكد المنتج ” قيس الرضواني ” رئيس شركة بلا حدود نجاة كل العاملين في المسلسل من الموت وعدم وقوع إصابات .. فيما أشارت الشركة في بيان لها إلى حدوث تلفيات في بعض معدات التصوير بسبب الانفجار وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل المقرر عرضه في مطلع عام 2022 .

فأوضح البيان أنه أثناء تصوير المشهد الأخير في المسلسل انفجر لغم حقيقي من مخلفات معركة تحرير الموصل وكاد أن يصيب فريق العمل لكن الانفجار طال كاميرات التصوير فقط في المدينة القديمة وهى المنطقة التي تحتوى على سراديب ودمار شامل بسبب المعركة التي شهدت مقتل عدد كبير من العناصر الارهابية .

وأضاف : ” إن المنطقة لم تطأها عناصر إزالة الالغام والمتفجرات منذ المعركة لكن كان لدينا إصرار على تصوير مشاهد العمل في أماكنها الحقيقية حتى تظهر للجمهور العربي وللعالم الدمار الشامل الذي حدث في المدينة وما أحدثه الدواعش في العراق في الفترة من 2014 وحتى 2017 ” .

يذكر أن مسلسل ليلة السقوط هو عمل وطني يقوم على توثيق المآسي التي شهدها الوطن العربي .. وتخطت ميزانية التصوير حتى الآن الـ 5 ملايين دولار وفقا لما صرح به رئيس الشركة المنتجة للعمل بسبب استخدام أحدث الكاميرات والتعاون مع مديري تصوير على مستوى عال من الحرفية .

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من الوطن العربي .. من مصر : طارق لطفي وأحمد صيام، ومن سوريا : باسم ياخور وكندة حنا، ومن الأردن : صبا مبارك .. إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذو الفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم .