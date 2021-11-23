كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 02:44 مساءً - نشر الشاعر العراقي ” فائق حسن ” صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بزوجته الفنانة السورية ” أصالة ” موجها لها من خلالها رسالة رومانسية معربا عن حله لها .
فكتب فائق حسن في تعليقه على الصورة : ” ذات لهفة التقينا كان كل شئ يشي بالحب .. انتبه الجميع لصوت صمتنا بين الجمل وعناقنا ونحن نتصافح ” .
وتابع : ” لم يكن ذنبك أنك تركت الباب موارب ولم يكن ذنبي أني دخلت التفاصيل ليست مهمة لكني مصر أن أعشقك بكل التفاصيل ” .
وردت الفنانة أصالة على زوجها في تعليق لها قائلة : ” أنت الحياة وكل شي حلو فيها .. لطفك بالغ وقلبك رائع وعقلك واعي وكلك حلاوة وطيابة وأنا ممنونة لآخر نفس إنك عرفتني على السعادة الملقة والأمان والسكينة ” .
وأضافت : ” ومعك بس عرفت إنه فيه قلب أحلى من قلبي وتعبير أعلى من تعبيري وشعور أغلى من شعوري (مو أكتر كتير بس نقطة والنقطة كتير) ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فائق حسن لأصالة : ” أعشقك بكل التفاصيل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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