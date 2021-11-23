شكرا لقرائتكم خبر عن حالة حزن تعم الوسط الإعلامى بوفاة 4 مذيعات أشهرهن أسماء مصطفى وشيرين الدويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسماء مصطفى وشيرين الدويك وهدى شبانة ومها حسنى مذيعات تسببن فى حالة من الحزن فى الوسط الإعلامى بعد رحيلهن خلال الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ، أولهن مها حسنى وثانيهن شيرين الدويك وبالأمس أسماء مصطفى وهدى شبانة، ففى صباح أمس الاثنين، رحلت الإعلامية أسماء مصطفى عن عالمنا بعد صراع مع السرطان، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: "انكسر ظهرى وفطر قلبى ولن أقول إلا ما يرضى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكانت أسماء قد أصيبت بمرض السرطان، وأجرت عددا من الجراحات.

توفيت شيرين الدويك فى 17 نوفمبر الجاري بشكل مفاجئ، وهى مذيعة بالتلفزيون المصرى، توفيت بسبب تشخيص خاطئ لجلطة فى الشريان التاجى حسبما أعلن الدكتور جمال شعبان.

وبعد شيرين الدويك، وفى نفس يوم وفاة أسماء مصطفى توفيت هدى شبانة، المذيعة بتليفزيون القنال التابع للقنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشيعت جنازتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد المطافى، وأعلن نبأ وفاتها ابن أختها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، إذ كتب: "توفيت خالتى الحبيبة وأمى الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر اليوم فى جامع المطافى والعزاء فى 108 شارع التحرير".

حالة الحزن بدأت فى الوسط الإعلامى بعد وفاة مها حسنى فى 15 نوفمبر الجارى، وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون على "فيس بوك"، وفاة الإعلامية مها حسنى، مذيعة التليفزيون المصري، حيث نشرت صورة لها معلقة: "مها حسنى فى ذمة الله"، وكانت مها حسنى قد تعرضت لوعكة صحية شديدة قبل أيام، حيث نقلت من المستشفى الجوى إلى مستشفى المطرية العام داخل سيارة عناية مركزة مجهزة.



شيرين الدويك