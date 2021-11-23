شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يؤدى صلاة الجنازة على نجل شقيقته بمسجد الحصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكينج الكينج محمد منير، فى تشييع جثمان معتصم كمال ابن شقيقته، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد الحصرى بأكتوبر، واتجه منير مع الجثمان إلى مقابر العائلة بالفيوم لدفنه هناك، وظهر محمد منير داخل سيارته متأثراً بوفاة ابن شقيقته.

وكان الكينج محمد منير عاد إلى القاهرة بداية الشهر الجارى من ألمانيا، بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها فى عدد من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الأغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء.

واحتفل محمد منير الشهر الماضى بعيد ميلاده، وأعرب لـ"الخليج 365" عن سعادته باهتمام جمهوره ومحبيه بعيد ميلاده وقال": جمهورى كل حاجة في حياتى وكل سنة وهو في سعادة وخير، وأشكره على الاحتفال بعيد ميلادى وأتمنى سعادتهم طول الوقت، مضيفًا: أنه مشغول حاليا بتحضيراته عدة حفلات سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.