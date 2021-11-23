شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول محمد منير وانهيار شقيقته فى جنازة ابنها بمسجد الحصرى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جنازة معتصم كمال ابن شقيقة الكينج محمد منير، والتي أقيمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الحصري بأكتوبر، حضور الكينج محمد منير وظل داخل سيارته خلال الجنازة بسبب ظروفه الصحية، كما ظهرت شقيقته في حالة انهيار، حيث دخلت في نوبة بكاء شديدة حزنا على وفاة ابنها.

وكان الكينج محمد منير عاد إلى القاهرة بداية الشهر الجارى من ألمانيا، بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها فى عدد من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الأغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء.

واحتفل محمد منير الشهر الماضى بعيد ميلاده، وأعرب الكينج لـ"الخليج 365" عن سعادته باهتمام جمهوره ومحبيه بعيد ميلاده وقال": جمهورى كل حاجة في حياتى وكل سنة وهو في سعادة وخير، وأشكره على الاحتفال بعيد ميلادى وأتمنى سعادتهم طول الوقت، مضيفًا: أنه مشغول حاليا بتحضيراته عدة حفلات سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.