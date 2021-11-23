شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر يكشف تفاصيل شائعة ارتباطه بـ ليدي جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور الكثير من الوقت علي شائعة علاقتهما كشف النجم العالمي برادلي كوبر تفاصيل العلاقة الرومانسية بينه وبين ليدى جاجا في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ عامين تقريبا مؤكدًا لصحيفة هوليوود ريبورتر أنهما كانا في الواقع يمثلون عندما أدوا أغنية "Shallow"، مضيفًا أنه أراد أن تبدو الفقرة الغنائية كأنها مشهد من الفيلم في محاولة للتغلب على مخاوفه وقلقه بشأن الغناء مباشرةً أمام الجمهور.

على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها برادلي عن هذا الموضوع، إلا أن ليدي جاجا قد تناولت الشائعات سابقًا، حيث صرحت في عام 2019، وقالت: "بالنسبة لي، كفنانة وممثلة، أردنا بالطبع أن يعتقد الناس أننا كنا في حالة حب، وأردنا أن يشعر الناس بهذا الحب في حفل توزيع جوائز الأوسكار"، مضيفةً: "أردنا أن يمر عبر عدسة تلك الكاميرا، وإلى كل تلفزيون تتم مشاهدته عليه"، مشيرةً أنهما عملا بجد على تحقيق ذلك على مدار عدة أيام، وأكدت: "لقد خططنا لكل شيء، فقط تم تنسيقه كعرض".

وكان قد ظهر الممثل الأمريكي برادلي كوبر مع عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك، مما أثار شائعات عن عودة علاقتهما الرومانسية مؤخرًا، بعد عامين من الانفصال في علاقتهما التي دامت أربع سنوات، حيث تم رصدهما يسيران معًا في أحد شوارع مدينة نيويورك، وحسب الديلي ميل كشف فيديو متداول لـ برادلي كوبر وهو يبتسم أثناء سيره في مدينة نيويورك ممسكًا بذراع حبيبته السابقة العارضة الروسية إرينا شايك، التي كانت تعابير وجهها أقل وضوحًا خلف قناع الوجه والنظارات الشمسية، مما أدى إلى ظهور شائعات عودة علاقتهما، لا سيما أن ابنتهما لم تكن معهما، حيث إن لديهما ابنة تدعى ليا، وتبلغ من العمر 4 سنوات.