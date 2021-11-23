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تعرف على القائمة الكاملة لحفل American Music Award .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس الإثنين حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية  American Music Award لعام 2021 على الهواء مباشرة، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس، استضافت المغنية الشهيرة كاردي بي حفل الجوائز الذي تألقت فيه فرقة BTS الكورية  بالجوائز وتقديم فقرات فنية إلى جانب كل من كولد بلاي وأوليفيا رودريجو وكين براون وباد باني، وغيرهم من النجوم.

وخلال الحفل حصل فريق BTS الكوري على جائزة فنان العام المرموقة، إلى جانب أفضل فريق بوب وأفضل أغنية بوب عن Butter، كما حصلت ميجان ذا ستالون على ثلاثة جوائز، ونالت دوجا كات نفس القدر من التكريمات، وحصدت أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة كعادتها مؤخرا.

وكانت جوائز American Musicحسبما ذكر موقع cnn 

 

_فنان العام

BTS

 

_أفضل فنان صاعد

أوليفيا رودريجو

 

_أفضل فيديو كليب

ليل ناز Call Me By Your Name

 

_أفضل مغني بوب

إيد شيران

 

_أفضل مغنية بوب

تايلور سويفت

 

_أفضل جروب بوب

BTS

 

_أفضل ألبوم بوب

تايلور سويفت evermore

 

_أفضل أغنية بوب

BTS عن أغنية Butter

 

_أفضل مغني هيب هوب

درايك

 

_أفضل مغنية هيب هوب

ميجان ذا ستاليون

 

_أفضل أغنية هيب هوب

كاردي بي Up

 

_أفضل مغني R&B

ذا ويكند

 

_أفضل مغنية R&B

دوجا كات

 

_أفضل ألبوم R&B

دوجا كات عن Planet Her

 

_أفضل مغني لاتيني

باد باني

 

_أفضل مغنية لاتينية

بيكي جي


BTS

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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