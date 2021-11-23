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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لحفل American Music Award .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس الإثنين حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية American Music Award لعام 2021 على الهواء مباشرة، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس، استضافت المغنية الشهيرة كاردي بي حفل الجوائز الذي تألقت فيه فرقة BTS الكورية بالجوائز وتقديم فقرات فنية إلى جانب كل من كولد بلاي وأوليفيا رودريجو وكين براون وباد باني، وغيرهم من النجوم.
وخلال الحفل حصل فريق BTS الكوري على جائزة فنان العام المرموقة، إلى جانب أفضل فريق بوب وأفضل أغنية بوب عن Butter، كما حصلت ميجان ذا ستالون على ثلاثة جوائز، ونالت دوجا كات نفس القدر من التكريمات، وحصدت أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة كعادتها مؤخرا.وكانت جوائز American Musicحسبما ذكر موقع cnn
_فنان العام
BTS
_أفضل فنان صاعد
أوليفيا رودريجو
_أفضل فيديو كليب
ليل ناز Call Me By Your Name
_أفضل مغني بوب
إيد شيران
_أفضل مغنية بوب
تايلور سويفت
_أفضل جروب بوب
BTS
_أفضل ألبوم بوب
تايلور سويفت evermore
_أفضل أغنية بوب
BTS عن أغنية Butter
_أفضل مغني هيب هوب
درايك
_أفضل مغنية هيب هوب
ميجان ذا ستاليون
_أفضل أغنية هيب هوب
كاردي بي Up
_أفضل مغني R&B
ذا ويكند
_أفضل مغنية R&B
دوجا كات
_أفضل ألبوم R&B
دوجا كات عن Planet Her
_أفضل مغني لاتيني
باد باني
_أفضل مغنية لاتينية
بيكي جي
BTS