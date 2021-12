شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لحفل American Music Award .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس الإثنين حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية American Music Award لعام 2021 على الهواء مباشرة، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس، استضافت المغنية الشهيرة كاردي بي حفل الجوائز الذي تألقت فيه فرقة BTS الكورية بالجوائز وتقديم فقرات فنية إلى جانب كل من كولد بلاي وأوليفيا رودريجو وكين براون وباد باني، وغيرهم من النجوم.

وخلال الحفل حصل فريق BTS الكوري على جائزة فنان العام المرموقة، إلى جانب أفضل فريق بوب وأفضل أغنية بوب عن Butter، كما حصلت ميجان ذا ستالون على ثلاثة جوائز، ونالت دوجا كات نفس القدر من التكريمات، وحصدت أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة كعادتها مؤخرا.

حسبما ذكر موقع

وكانت جوائز American Musiccnn

_فنان العام

BTS

_أفضل فنان صاعد

أوليفيا رودريجو

ليل ناز Call Me By Your Name

إيد شيران

تايلور سويفت

BTS

_أفضل ألبوم بوب

تايلور سويفت evermore

BTS عن أغنية Butter

درايك

ميجان ذا ستاليون

كاردي بي Up

ذا ويكند

دوجا كات

دوجا كات عن Planet Her

باد باني

بيكي جي