شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تتعاقد على فيلم "ويك اند" مع مصطفى خاطر وهنادى مهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة صابرين على فيلم جديد يحمل اسم "ويك اند" تأليف زينب عزبز وإخراج على إدريس، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدى، ومقرر البدء في تصويرأول مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة.

وتعيش صابرين حالة كبيرة من النشاط السينمائى في الفترة الأخيرة اذ تعمل حالياً على تصوير فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، وتجسد خلال العمل شخصية زوجة محمود حميدة.

كما تشارك صابرين في 3 أفلام معروضة حالياً في السينمات وهم "الانس والنمس" مع محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وإخراج شريف عرفة، و"عروستى" مع أحمد حاتم وجميلة عوض وإخراج محمد بكير، و"200 جنيه" الذى يضم عدد كبير من الفنانين وإخراج محمد أمين.

وفى سياق متصل بدأت صابرين تصوير مشاهدها في مسلسل "حلم" مع المخرج حسنى صالح، الذى يشارك في بطولته محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعى، نهال عنبر، أنوشكا، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، شريف خير الله، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.