شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يظهر متأثرا بوفاة نجل شقيقته ويتابع صلاة الجنازة من السيارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكينج محمد منير على المشاركة في تشييع جنازة معتصم كمال ابن شقيقتة، التي انطلقت منذ قليل من مسجد الحصرى بأكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة قبل التحرك إلى مقابر الفيوم لدفن الجثمان، وظل محمد منير متواجداً في سيارته بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، إلا انه ظهر متأثراً كثيراً بوفاة ابن شقيقته.

وكان الكينج محمد منير عاد إلى القاهرة بداية الشهر الجارى من ألمانيا، بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها فى عدد من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الأغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء.

من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان أكرم حسنى عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، قائلاً: "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دى، وهو فى ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية".

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن: فى الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، لكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.