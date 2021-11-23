شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الألفى تتصدر يوتيوب بفيديو بكائها على فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرمقطع فيديو للفنانة سمية الالفي من برنامج السيرة، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، والمقطع كان جزء من حلقة الفنانة سمية الألفى ، والتي لم تستطيع أن تتمالك دموعها حين تذكرت لحظة وفاة زوجها الأسبق فاروق الفيشاوى ، قائلة " ندمت اني ماكنتش مراته علي طول لكنه اتوفي وأنا جنبه طول الوقت واكلته قبل ما يموت".

كما كشفت سمية الألفى ، خلال الحلقة عن تفاصيل علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوى ، مؤكدة أنها شعرت بالندم بعد طلاقها منه لأنها كانت ترغب أن ترافقه طيلة الـ 24 ساعة قبل وفاته ، وتطرقت لقصة حبهما وأسباب انفصالهما، وما شعورها وقت زواجه بعد ذلك من الفنانة سهير رمزى وتحدثت أيضا خلال الحلقة عن علاقتها بوالدتها، وسبب مقاطعتها لها، وكشف عن شخصيتها وطفولتها التي نشأت فيها، وتفاصيل علاقتها بحفيدتها لينا، كما تتحدث الفنانة سمية الألفى ، وقصة زواجها أيضا من الفنان مدحت صالح، بالإضافة إلى العديد من أسرار حياتها الخاصة.

واختفت الفنانة سمية الألفي، عن الأضواء سنوات طويلة بسبب مرضها ومشكلاتها العائلية، لكن غيابها خلال العامين الماضيين جاء عقب وفاة زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوي ، الذي أثر رحيله فيها بصورة كبيرة، ثم ظهرت سمية الألفي ، في نهاية عام 2019 مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، وتحدثت عن سبب غيابها خلال الفترة الماضية.



سمية الالفي