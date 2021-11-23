شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تثير الجدل بعد الاحتفال بعيد ميلاد الممثل بيت ديفيدسون .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون بعيد ميلاده الثامن والعشرين ، مع صديقته الجديدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي أُثيرت حولهما مؤخرًا شائعات علاقة رومانسية بعد احتفالهما بالهالوين معًا في مدينة نيويورك.

وظهر بيت ديفيدسون مع كيم كارداشيان في صور ، بعد يوم واحد فقط من عيد ميلاده، الموافق 16 نوفمبروانضمت إليهما والدة كيم كارداشيان، كريس جينر، وكانوا جميعًا يرتدون ملابس متطابقة، وشارك مغني الراب الأمريكي فلافور فلاف الصور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب في التعليق عليها: "احتفالًا بـ عيد ميلاد ابني بالتبني بيت ديفيدسون مع الأسطورة كيم كارداشيان وكريس جينر"، لكن لم تشارك كيم كارداشيان أي صور من عيد الميلاد على إنستجرام حتى الآن، على الرغم من أن تلك المناسبة تأتي بعد أسبوع من إثارة التكهنات حول قصة حبها الجديدة مع بيت ديفيدسون.

وكان قد تم رصد كيم كاردشيان في مواعيد متعددة في مدينة نيويورك مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون في الأيام الأخيرة، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مصدر مقرب من كيم كاردشيان، إن دائرتها المقربة من الأصدقاء والعائلة طالبوها بالابتعاد عن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 27 عامًا.

وقال مصدر مطلع لصحيفة Us Weekly إن المقربين من كيم، قالوا إنه يجب عليها الابتعاد عنه، خاصة بعد قضاء الوقت مع "بيت" منذ فترة.

وعلي جانب آخر لمح المطرب العالمى كانى ويست، إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، حيث ظهر فى مقابلة تليفزيونية تم تسجيلها الشهر الماضى بقصة شعره الغريبة التى صففها مؤخرًا.

وقال ويست، خلال اللقاء التليفزيونى، إنه لا يزال يريد العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بالرغم من إجراءات الطلاق المستمرة، منتقدًا أغنية Saturday Night Live لتصويرها انفصالهما، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها.وأضاف كانى ويست، فى تصريحاته، "الطلاق ليس مزحة بالنسبة لي، أنا أريد أطفالي أن يبقوا مع والديهما معًا، وأريد أن نكون معًا"، كما ألقى ويست، باللوم على وسائل الإعلام فى الترويج لفكرة الطلاق، وتابع: "هناك دعاية لطيفة بالنسبة لها لانهاء حياتها الزوجية وهو ما يعد سبب رئيسي فى الانفصال".