شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحضر جنازة ابن شقيقته بمسجد الحصرى وياسمين الخيام تعزيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، جثمان معتصم كمال ابن شقيقة الكينج محمد منير، إلى مسجد الحصرى بأكتوبر، لتأدية صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بطريق الفيوم ودفنه هناك، وحضر محمد منير وظهر فى سيارته أمام المسجد، وحرصت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام التواجد وتقديم العزاء لمنير وهو فى سيارته.

وكان الكينج محمد منير عاد إلى القاهرة بداية الشهر الجارى من ألمانيا، بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها فى عدد من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الأغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء.

من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان أكرم حسنى عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، قائلاً: "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دى، وهو فى ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية".

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن: فى الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، لكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.



جنازة ابن شقيقة محمد منير



جنازة ابن شقيقة محمد منير



جنازة ابن شقيقة محمد منير