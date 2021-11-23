شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تستعد لإحياء حفلاً غنائيًا فى دبى بعد غدٍ الخميس .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الفنانة ماجدة الرومى لحظة وصولها الإمارات لإحياء حفلاً غنائيًا في إمارة دبى، يوم الخميس 25 نوفمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وعبرت ماجدة الرومى عن سعادتها بتواجدها في الامارات، ونشرت "ستورى" عبر حسابها على انستجرام، وضحت فيه خططها للحفل وتمنيها أن يلاقى حفلها المنتظر إعجاب الجمهور وأن يكون على المستوى المطلوب.

وحلت الفنانة ماجدة الرومى مؤخرا، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى وكان اللقاء فى قصر القبة، وأذاعته قناة، on- قائلة، إن الفنان الراحل يوسف شاهين له فضل كبير عليها، وإنه لا يذهب من قلبها، وهو من النعم التى أنعم الله عليها بها، ودائما تذكره فى صلاتها مثلما تذكر أهلها، وأن أفضل الأغانى التى غنتها معه "مفترق الطرق"، ولكن لا تستطيع أن تراها خلال الفيلم لأنها تبكى.

وتابعت الفنانة ماجدة الرومى: فيلم "عودة الابن الضال" ليوسف شاهين كان يتنبأ بما سيحدث فى لبنان وفى الوطن العربى كله، ونفس القصة بحذافيرها عشتها بالفعل فى حرب لبنان، ورسالتى للمرأة العربية لا بد أن تهتمى بدراستك ومستواكى الفكرى والعلمى، لا مانع من اهتمامك بشكلك وجمالك، ولكن لا بد أن تكونى على وعى كبير كيف تربى أبناءك وما الذي ستضيفه في حياتهم ودنياهم.

واختتمت حديثها قائلة: مصر لا تنام وتنبض حبًّا وأدعو الله أن يحميها ويبعد عن حدودها كل شر ومكروه، ولدىّ ثقة كبيرة أن هناك عيونا لا تنام لحمايتها، وبالمناسبة عندما أغنى "أحلف بسماها" أشعر وكأن قدماى تريد أن تطير وتحلق فى السماء.



الفنانة ماجدة الرومى