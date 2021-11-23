شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "النهاردة يوم جميل" فى سينمات الكويت بعد غدٍ الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المخرجة نيفين شلبى، عن طرح فيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل" بعد غدٍ الخميس 25 نوفمبر، في سينمات الكويت، وذلك قبل تحديد موعد طرحه في دور العرض المصرية، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم قبل عدة أشهر وطرح البرومو الرسمي الشهر الماضى من أجل بدء الترويج للعمل.

"النهاردة يوم جميل" بطولة هنا شيحة، باسم سمرة، أحمد وفيق، نجلاء بدر، محمود الليثى، انتصار، شريف إدريس، إيمي إسلام، محمود الليثي، والعديد من ضيوف الشرف، قصة دكتور علاء سليمان سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي التي تخوض أولى تجاربها في الأفلام الرواية الطويلة .

وكانت هنا شيحة قد عبرت، عن حماسها الكبير لخوض تجربة الفيلم "الجرئ" بفكرته وقضيته، حيث يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعية وبكل جرأة، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوتة عنه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.