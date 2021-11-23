‬"فقدت الوعي بسببه" من هي ملكة المحجبات التي غنى لها تامر حسني؟‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

فاجأ النجم تامر حسني البلوجر آية مكرم بحضور حفل زفافها، وشاركته المطربة رنا سماحة.

الفنان تامر حسني نشر المقطع، وعبر صفحته كتب :"فاجأت آيه وهيمن حبايب قلبي أجمل عروسين، وعملت نفسي مصور صحفي، و داريت وشي ورا الكاميرا، و لبست عدة الشغل ماسك ، ونظارة نظر عشان أوصل من الزحمة من غير ما حد يحس بيا".

وأضاف:"مبروك مليون مبروك فرحتك بالدنيا يا آيه، ربنا يخليلك أجمل هيمن في الدنيا، وعقبال الجميع".

ومن جانبها نشرت المطربة رنا سماحة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، مقطع فيديو من حفل الزفاف، وظهرت عليها أعراض الحمل، كتبت :"أحلى أوبا من فرح أحلى وأعقل عروسه، أول مرة شفتها كانت تتوج ملكة جمال المحجبات، والنهاردة هي ملكة جمال كل البنات، آية مكرم".

"ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يسعدك ويفرح قلبك انتي وهيمن ويرزقكم الذرية الصالحة يا رب

البلوجر أية مكرم بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل، إذ تخرجت من كلية العلوم الطبية، وعبر الإنترنت حققت حلمها في تقديم فقرات بعنوان "إيه كلينك عيادة أون لاين"، وقدمت من خلالها نصائح عن الغذاء الصحي، قبل دخولها مجال عروض موضة.

وحازت آية عام 2018 على لقب ملكة جمال المحجبات، وشاركت في تقديم بعض الفقرات في راديو "حريتنا"، وسبق وظهرت في مقطع فيديو مع الفنان تامر حسني في مارس الماضي، وتعرضت للإغماء بسبب المفاجأة نظرًا لحبها الشديد له.