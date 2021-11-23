"الموسيقيين" تكشف لمصراوي موقفها من التحقيق مع حسن أبو الروس‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف علاء عامر "مستشار الشئون القانونية في نقابة المهن الموسيقية" تفاصيل جديدة عن جلسة التحقيق الفنان حسن أبو الروس، التي أعلن الفنان عن خضوعه لها ظهر اليوم الثلاثاء.

"المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"من المقرر استئناف العمل اليوم في النقابة، بعد الإجازة التي منحت للعاملين بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم أيضا بسببها تأجيل موعد التحقيق مع الفنان، والذي كان من المقرر له الأحد الماضي ".

وأضاف:"نحن لم نقم بتوجيه استدعاء رسمي للفنان للخضوع للتحقيق اليوم الثلاثاء، وفي حالة حضوره كما تردد، تعقد الجلسة اليوم لمواجهته بما هو منسوب له من مخالفات".

منصور هندي "رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية" في تصريح لـ"الخليج 365"، كان قد قال :"الفنان حسن أبو الروس عضو منتسب في نقابة المهن الموسيقية، في شعبة الغناء الشعبي تحديدا، ويقوم بالغناء بموجب تصريح سنوي".

وتابع:"سبق وتم إحالة أبو الروس للتحقيق، بسبب عدم التزامه بسداد الرسم النسبي عن مشاركته بالغناء في حفلات أحياها، ولكن لم يلتزم بالمثول أمام الشئون القانونية للنقابة للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة له، ولهذا تم إيقافه حتى موعد الجلسة ".

هندي أضاف:"سبق وتم لفت نظر الفنان بسبب عدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة".

الفنان حسن أبو الروس قدم مؤخرا بمشاركة الفنانة دينا الشربيني أغنية بعنوان "فلتت مني"، ووصلت عدد مشاهدات الكليب عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 2 مليون و600 ألف مشاهدة.