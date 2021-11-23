تعرف على موعد ومكان عزاء نجل شقيقة محمد منير‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل "معتصم كمال" نجل شقيقة الفنان محمد منير، في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد وفاته مساء أمس الأثنين، بعد ٣ أيام من نقله للمستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية.

مصدر مقرب من الفنان الكبير محمد منير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" تم الاستقرار على أن دفن الراحل في مقابر الأسرة في السادس من أكتوبر طريق الفيوم، عقب انتهاء صلاة الجنازة في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر".

وأضاف:"ومن المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء في المقبرة فقط، عقب انتهاء التشييع والدفن اليوم الثلاثاء".

وعاد الكينج محمد منير الأسبوع الماضي بصحبة المطرب المصري الألماني عادل طويل، إلى القاهرة من ألمانيا، بعد رحلة أوروبية دامت ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عدد من الحفلات كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته.