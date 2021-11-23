صورة.. منة شلبي في حفل توزيع جوائز International Emmy Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

شاركت النجمة منة شلبي في حفل توزيع جوائز International Emmy Awards

وذلك بعدما ترشحت للفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي أُنتج العام الماضي، لتعتبر بذلك أول ممثلة مصرية أو عربية تترشح للجائزة.

وحصلت عليها الممثلة هايلى سكوير، والتى تُوجت بالجائزة بعد منافسة ثلاثة ممثلات أخريات ترشحن للفوز بها، من بينهن منة شلبي.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" تم عرضه عبر منصة شاهد VIP وهو مأخوذ عن رواية الأديب إبراهيم عبد المجيد التي حملت نفس الاسم، وتولى إياد إبراهيم كتابة المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار إلى جانب الإشراف على الكتابة، سيناريو وحوار محمد هشام عبية وسمر عبد الناصر، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، شريف سلامة، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، عبد العزيز مخيون، فيدرا، محمد حاتم ومي الغيطي.