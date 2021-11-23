إليكم أساليب سهلة للتخلص من رائحة السمك عن اليدين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

معروف أن السمك ذو رائحة زنخة ويترك رائحة نفاذة على اليدين. لهذا السبب وحتى لا تتخلوا عما تحبوه، نقدم إليكم حيل وأساليب بسيطة وفعالة للتخلص من هذه الرائحة الكريهة وعدم الشعور بالحرج بعد أكل أو تنظيف السمك.

بعض الحيل البسيطة والفعالة في إزالة رائحة السمك عن اليدين:

عصير الليمون:

لعصير الليمون الحامض فوائد عديدة في تطهير اليدين وإزالة الروائح الكريهة بشكل عام، أما بالنسبة لرائحة السمك بشكل خاص، فلعصير الليمون التأثير نفسه مع تنظيف اليدين جيداً بالماء الدافئ والصابون بعد ذلك.

معجون الأسنان:

تبلّل اليدان بالماء الدافئ، مع فركهما بكمية ضئيلة للغية من معجون الأسنان، للتخلص من رائحة السمك عنهما بالطريقة المثلى.

البن:

تقضي رائحة البن على الروائح الكريهة وغير المرغوب فيها، وفي هذا الإطار، يوضع القليل من البن على اليدين، مع الفرك جيداً لدقيقتين، قبل الغسل بالماء.

صودا الخبز:

تضاف ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز إلى وعاء، مع ملعقة صغيرة من الماء، بغية تشكيل عجينة تخلص من رائحة السمك غير المرغوب فيها عن اليدين، اللتين تفركان بالمعجون جيدا. يترك الخليط على اليدين نحو دقيقة، مع شطفهما بالماء، فالتنظيف بالماء والصابون.

الملح:

تضاف كمية قليلة من الملح إلى اليدين، أثناء غسلهما، مع والفرك جيّدًا للحصول على النتيجة المطلوبة حيث أن هذه الطريقة تعدّ من أكثر الطرق المذهلة في إزالة رائحة السمك من اليدين.

الكاتشب:

تصب كمية وافرة من الكاتشب على اليدين، مع فركهما جيداً لبضع دقائق، فغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون، علمًا أن الكاتشب يلعب دورًا فعّالًا في القضاء على رائحة السمك عن اليدين.