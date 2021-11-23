بالصورة: بلقيس بصورة عفوية “من الطيارة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس صورة بعفوية وطبيعية تامة، من دون ماكياج أو فيلتر، وبدى وجهها بكامل الصفاء والجمال مع تسريحة شعر مربوط إلى الوراء وكاشف عن وجهها عبر “إنستغرام”.

وعلقت بلقيس على الصورة قائلة: “من الطيارة اقولكم جمعتكم طيبة وانا احبكم”. وأشاد المتابعون بظهورها بهذه الطريقة مؤكدين أنها لا تحتاج لا ماكياج ولا فلاتر وأنها جميلة بكل الأحوال.

وكانت بلقيس قد استطاعت ان تفوز بجائزة في هوليوود ميوزك اوارد HMMA عن فئة “فنانة مستقلة” عن اغنية “انتهى”.

وكتبت بلقيس على صفحتها الخاصة: “وفزت بالجائزة عن فئة “فنانة مستقلة” عن اغنية انتهى في هوليوود ميوزك اوارد HMMA التي فاز بها أيضا نجوم عالميين مثل بيلي ايليش واريانا جراندي وهانز زيمر..أهديها لامارات الغلا وشيوخي الكرام وجمهوري وفريق عمل الأغنية المبدع جدا والقادم أجمل”.

الأغنية من إخراج دان حداد، وهي من كلمات مشاري ابراهيم، ومن الحان عبد العزيز الويس وتوزيع على المتروك.

وفد تلقّت بلقيس عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين.