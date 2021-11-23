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بالفيديو: لحظة مؤثرة لرونالدينيو وإيتو في قطر

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

رونالدينيو

شهد حفل إطلاق العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم “قطر 2022″، حركة غير عادية على كورنيش الدوحة، حيث التقى عشرات نجوم كرة القدم، بعد فراق طويل، إثر اعتزالهم قبل سنوات.

ونشرت شبكة “ESPN FC”، فيديو عبر حسابها في موقع “تويتر”، للحظة لقاء نجمي السابقين، البرازيلي رونالدينيو والكاميروني صامويل إيتو، وعلقت بعبارة “عندما يتم لم شمل أسطورتين”.

وكان مشهد لقاء النجمين مؤثرا لعشاق “البارسا” ومحبي كرة القدم.

وظهر اللاعبان السابقان وهما يحتضان بعضهما البعض بحرارة، ثم تبادلا أطراف الحديث والابتسامة لا تفارق وجهيهما.

وكان رونالدينيو (41 عاما)، وإيتو (40 عاما)، من أبرز نجوم برشلونة في عهد المدرب الهولندي فراك ريكارد بين العامين 2004 و2008، وساهما خلال تلك الفترة في تتويج الفريق الكتالوني بعدة ألقاب، من بينها في 2006.

ورحل رونالدينيو عن برشلونة في العام 2008 ليخوض عدة تجارب لم تكلل بالنجاح قبل أن يعتزل كرة القدم في العام 2018.

أما إيتو، فقد غادر الفريق الكتالوني في العام 2009، وخاض تجربة ناجحة مع إنتر ميلان الذي توج معه بثلاثية تاريخية في العام 2010، قبل أن يتناقل بين عدة أندية ثم اعتزل بعدها كرة القدم في العام 2019.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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