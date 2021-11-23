بالصورة: داليدا خليل ضيفة شرف بمسلسل جديد.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 10:40 صباحًا

تحل الممثلة اللبنانية داليدا خليل ضيفة شرف في مسلسل “بارانويا”. وفي هذا المجال، نشرت داليدا على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لبوستر مسلسل جديد تحل فيه ضيفة شرف من انتاج شركة الصباح اخوان. وعلّقت داليدا على البوستر قائلة: “سعيدة بالتعاون للمرة الأولى مع شركة الصباح إخوان بمسلسل بارانويا، بدور “مايا” كضيفة شرف لهذا العمل وعلى أمل أن يعجبكم الدور وكل التوفيق للشركة المنتجة وكافة فريق العمل”.

وعلّق الممثلون متمنين لها التوفيق في عملها الجديد. مسلسل بارانويا من بطولة الممثل السوري قصي خولي ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم ريتا حايك وسعيد سرحان، سارة ابي كنعان وجنيد زين الدين وغيرهم، وهو من تأليف واخراج اسامة عبيد الناصر.

بارانويا يعالج مشكلة جنون الارتيات الذي يجعل المرء يقلق من جميع الناس حوله وكأنه يعيش في جانب من حياته بلون قاتم فلا يرى اللون الوردي والملون في علاقاته مع الآخرين.