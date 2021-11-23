منّة شلبي تتألق في حفل Emmy Awards.. أول ممثلة مصرية تترشح للجائزة العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت الفنانة المصرية منة شلبي الأنظار خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الايمي الدولية بعد ترشيحها عن جائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” الذي عرض على منصة شاهد وهو أحد أعمال شاهد الأصلية.

وعبّرت منّة شلبي خلال مشاركتها في الدورة الـ49 لحفل توزيع جوائز الايمي الدولية، عن سعادتها بهذا الترشيح وقالت بما معناه: “أنا ممتنة ولي الشرف أن أكون هنا وسعيدة جداً، فهذه المشاركة مهمة جداً بالنسبة لي”.

منة تألقت في حفل إعلان الفائزين الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس واستمرت فعالياته حتى فجر اليوم الثلاثاء، وظهرت شلبي على السجادة الحمراء بفستان أنيق باللون الأسود.

وتصدرت منّة الترند على تويتر بإطلالتها الراقية، وبمشاركتها بهذا الحدث العالمي، وأشادت التغريدات بوصولها إلى العالمية حتى لو لم تفوز بالجائزة.

وضمت قائمة المتنافسات على جائزة أفضل ممثلة، المصرية منة شلبي عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، الإسبانية آني جابارين عن مسلسل “باتريا”، والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي عن مسلسل El Cuaderno de Tomy، والبريطانية هايلي سكوايرز عن مسلسل Adult Material – “مواد الكبار”.

وفازت بجائزة الإيمي الدولية The International Emmy، البريطانية هايلي سكوايرز Hayley Squiresعن دورها في مسلسل “مواد الكبار” “Adult Material”.

وكانت منة شلبي قد علّقت على اختيارها عبر حسابها بموقع الفيس بوك، بنشر بوستر خاص لها لمسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” وكتبت: شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل في كل أسبوع يوم جمعة إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجايزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي.

مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة من بطولة الفنانة منة شلبي، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم آسر ياسين، وسوسن بدر، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وعارفة عبد الرسول، وعبد العزيز مخيون، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وفيدرا، وإسماعيل شرف، ومحمد رضوان، وشريف سلامة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار سمير عبد الناصر، وإخراج محمد شاكر خضير.