ويل سميث يعترف باقتراضه من تاجر مخدرات فى بداية حياته .. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - اعترف النجم العالمي ويل سميث، أنه اقترض مالا من أحد تجار المخدرات في أحد مراحل حياته، وجاء اعتراف سميث أثناء استضافته على مسرح سافوي في العاصمة البريطانية لندن، ضمن حملته الترويجية لسيرته الذاتية "Will"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، وأشار نجم هوليوود الأمريكي إلى أنه اقترض مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي من تاجر المخدرات عندما كان في بداية حياته المهنية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وبعد أن أصبح مفلسا بسبب إخفاقه في سداد ديونه الضريبية، وقال ويل سميث على المسرح للجمهور: "لست على يقين من شكل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالضرائب، لكن في أمريكا يأخذون الأمر على محمل الجد، وقد أراد العم سام الحصول على ماله".

وتابع: "اضطررت لبيع كل شيء، وكنت أعرف كيف ستكون حياتي الجديدة، شعرت أنها ستكون في مدينة لوس أنجلوس، لذا اقترضت 10000 دولار من صديق لي كان يبيع المخدرات"، ليضحك الجمهور من تصريحه.

وأضاف ويل سميث أنه كاد يعلن إفلاسه، قبل أن ينتقل في النهاية إلى لوس أنجلوس، ويفوز بدور البطولة الرئيسي في المسلسل التلفزيوني "The Fresh Prince of Bel-Air"، الذي شهد على انطلاق نجوميته، وطرح ويل سميث مذكراته "Will" .

وكان قد كشف ويل سميث أنه شرب نبات المخدر Ayahuasca، وهو مشروب مهلوس وذو تأثير نفسي، وقادر على إحداث تغيرات في الوعي لمدة 10 ساعات تقريبًا، أكثر من 12 مرة خلال اعتكافه في بيرو بينما كان يعاني من مشاكل زوجية مع زوجته جادا بينكيت سميث.

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، نقلاً من المقابلة، قال سميث لـ وينفري، إن الأمر يتعلق بالقدرة على العثور على الرضا في داخلك وليس بالمحفزات الخارجية، وكشف سميث أنه شعر بالفشل في كل علاقته مع النساء، قائلا "لقد تحملت معظم حياتي، الشعور بالفشل مع النساء، ولم أتحدث عن ذلك علنًا".