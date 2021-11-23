شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركة منة شلبي فى جوائز الإيمي .. هذه قائمة الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز إيمي الدولية بعد منتصف ليل أمس في دورتها الـ٤٩، في مدينة نيويورك الأمريكية ، وسط حضور كبير للنجوم، وهو الحفل الذي رشحت فيه النجمة المصرية منة شلبي لجائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" المأخوذ عن رواية الكاتب المصري الكبير إبراهيم عبد المجيد، وخطفت منة شلبي القلوب بإطلالتها الساحرة والبسيطة على السجادة الحمراء، لكنها لم تخطف الجائزة حيث ذهبت للممثلة العالمية هايلي سكوايرز وهي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Adult Material ، وجاءت الجائزة بعد منافسة مع منة شلبي، وفكانوا فاليريا بيرتشيلي من الأرجنتين وانا جابرين من إسبانيا.

وفازت طهران بجائزة أفضل دراما عن فئة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل Sushmita Sen-starrer Aarya ، كما فاز الموسم الرابع Call My Agentبجائزة أفضل كوميديا، وفاز النجم ديفيد تينانت بجائزة أفضل ممثل، وفاز مسلسل Atlantic Crossing بجائزة افضل فيلم تلفزيوني.

ومسلسل Adult Material هو مسلسل تلفزيوني درامي بريطاني مكون من أربعة أجزاء حول حياة امرأة تعمل في صناعة أفلام الكبار والتي أنشأها فريق نسائي بالكامل.

وعن منة شلبي فقد تألقت بفستان أسود مميز، خطفت به الأنظار أثناء حضورها فعاليات جوائز International Emmy Awards،و مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" أُنتج العام الماضي، والذي يتألف من عشر حلقات، لتعتبر بذلك أول ممثلة مصرية أو عربية تترشح للجائزة.



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هايلي سكوايرز



ديفيد تينانت



مسلسل Atlantic Crossing