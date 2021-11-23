شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكشف موعد عرض مسلسل "الجسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة نيللى كريم عن موعد عرض مسلسلها "الجسر" من خلال خاصية القصص القصيرة علي موقع انستجرام، وأشارت نيللى انه من المقرر عرض المسلسل نهاية شهر ديسمبر، ليكون أول عمل يعرض لها بعد زواجها في الصيف الماضى من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور

كانت نيللى كريم قد انتهت من تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسلها "الجسر"، منذ أسبوع والذى يشاركها فى بطولته الفنان عمرو سعد

وتظهر نيللى فى دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض

من ناحية أخرى تعود النجمة نيللى كريم فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2022 للنكد مرة أخرى ومعاناة الزوجات فى مسلسلها الجديد الذى يحمل عنوان مبدئى "أحوال شخصية"، سوف يتم تغييره بعد الاستقرار على أبطاله، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الإجتماعية ومعاناة المرأة، والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.