شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات وظهور بفستان زفاف .. حكاية اقتراب زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة جينيفر لوبيز باتت تقترب بصورة كبيرة من الزواج من صديقها الحالي بن افليك، التي عادت له بعد سنوات من الانفصال بعدما كانا ثنائى بارز للغاية في بداية الألفية الجديد، .. جينيفر لوبيز وخلال أسبوع واحد المحت إلى إمكانية تطور الأمر إلى الزواج بصورتين مختلفتين.

تصريح ببرنامج

الأولى أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Today" حينما قالت رداً على سؤال إمكانية الزواج خلال الفترة المقبلة بقولها أنها إنسانة رومانسية بطبيعتها، وبالتالي لا يمكن أن تدلى بتصريح يؤكد غلق باب الزواج مرة أخرى، لأنها قد تقدم على تلك الخطوة من جديد.



جينيفر لوبيز بفستان الزفاف

فستان الزفاف

المرة الثانية التي تلمح فيها جينيفر لوبيز لذلك صراحة بعدما خطفت الأنظار من الجميع أثناء غنائها على مسرح American Music Awards، وذلك بارتداء فستان زفاف وهى تتألق في الغناء بفعاليات توزيع جوائز AMAs.