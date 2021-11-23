شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وأحمد فهمى يجتمعان فى مسرحية "جوازة معفرتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة هنا الزاهد لـ"الخليج 365" أنها تشارك زوجها الفنان أحمد فهمى في مسرحية تحمل اسم "جوازة معفرتة"، حيث يجرى الثنائى برفات للمسرحية حالياً، من أجل عرضها في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة معربة عن سعادتها بخوض تجربة المسرح وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور .

من ناحية أخرى تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسل "أنا وهى" مع الفنان أحمد حاتم الذى يشاركها فى بطولة العمل، ومن إخراج سامح عبد العزيز والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية، حيث تظهرهنا فى دورمطربة تعمل فى ملهى ليلى.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى فى إطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا فى حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

وإنضمت مؤخرا الفنانة هنا الزاهد لقائمة أبطال فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، للمخرج عثمان أبو لبن، حيث تعاقدت على العمل حسبما أكد المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، موضحًا أنها تظهر فى دور مهم ومحورى خلال الأحداث .

فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، من إخراج عثمان أبو لبن.