شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 يومًا.. تركى آل الشيخ يحتفى بتخطى عدد زوار موسم الرياض لـ 3 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، بوصول عدد الزائرين لموسم الرياض لـ 3 ملايين زائر خلال فعاليات الشهر الأول من الموسم، ونشر فيديو مجمع للأحداث والفعاليات في الشهر الأول.

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية في تغريدة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك :فيديو يلخص ما حدث فى الشهر الأول من موسم الرياض، والحمد لله وصلنا 3 مليون زائر، لا تجووون".

ومن جهة أخرى تسعى هيئة الترفية السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، لتقديم عروض مختلفة خلال موسم الرياض بنسخته الثانية، وتعد تجربة رياض سفاري إحدى تجارب الموسم المميزة؛ حيث تقدم السعودية لسكانها ولزوارها تجربة سفاري فريدة.

وتضم السفاري 700 نوع من الحيوانات التي يعود موطنها الأصلي إلى أفريقيا، ولا تمثل الأسود والنمور سوى عدد محدود من الحيوانات التي تم نقلها جوًا من خارج السعودية إلى حديقة السفاري، ويمكن للزوار مشاهدة أنواع من الحيوانات ربما للمرة الأولى في حياتهم من داخل السيارة، لتغنيهم هذه التجربة عن السفر خارج البلاد للاستمتاع بالتجربة.

يذكر أنّ رياض سفاري تحتوي على عدد من الحيوانات البرية المختلفة، ومنها الحيوانات المهددة بالانقراض، وعند زيارة سفاري الرياض سوف يتمكن الزائر من مشاهدة حياة الحيوانات والتفاعل معهم، كما يمكن مشاهدة الحيوانات المختلفة البرية والبحرية والجوية، وأيضًا سيتمكن من التقاط صور تذكارية مع بعض الحيوانات الأليفة. إلى جانب عدد من الأنشطة والعروض المميزة التي تقدم للزوار فرصة قضاء يوم ممتع.

يشار إلى أنّ الهيئة العامة للترفيه تسعى في تعزيز السياحة الصحراوية من خلال استثمار جميع المواقع والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إبراز الطبيعة الصحراوية التي تتميز بها المملكة.