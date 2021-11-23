وفاة شقيق فنانة مصرية شهيرة في حريق بغرفة العناية في المستشفى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 11:50 صباحاً - أعلنت الفنانة ” تيسير فهمي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقها فكتبت قائلة : ” شقيقي في ذمة الله ” .

وتوفي شقيق تيسير فهمي نتيجة نشوب حريق بغرفة العناية المركزة لمصابين كورونا في مستشفى خاص بالمهندسين والذي أسفر عن مصرع سيدة مسنة سودانية الجنسية أيضا .

كما أصيب اثنان آخران وتم نقل باقي المرضى إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى الشروق .

وكانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة .. وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمت محاصرة الحريق وإخماده .

وأشارت الفنانة تيسير فهمي في تصريحات لقناة الشمس إلى أنه كان من المقرر خروج شقيقها من المستشفى بعد تعافيه من كورونا في نفس يوم وفاته .

فقالت : ” أخي كان تعافى وكان خارج اليوم من المستشفى وكنا رايحين ناخده الساعة 9 الصبح لقيناه توفى واتنقل مستشفى إمبابة العام ليتم وضعه في الثلاجة حتى يتم التصريح بالدفن ” .

وأضافت : ” أنا مش عارفة إيه حصل بالظبط .. قالوا إن اتنين اتخنقوا كانوا موجودين في الرعاية منهم أخويا واتنين اتصابوا لكن أنا معرفش الحريق سببه إيه ولا اتخنقوا من إيه وإزاي معرفوش يخرجوا المرضى .. كل دي حاجات إحنا مش عارفينها لحد ما تخلص تحقيقات النيابة ” .