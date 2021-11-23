تيك توك تتوسع عبر المزيد من شاشات التلفاز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل منصة تيك توك على توسيع وجودها عبر شاشات التلفاز بشكل متزايد. وبعد إطلاقه في أميركا الشمالية عبر منصة Fire TV من شركة أمازون، أصبح تطبيق TikTok TV متاحاً الآن عبر أجهزة التلفاز الذكية من شركتي “سامسونغ” و”إل جي”، بالإضافة إلى أجهزة Android TV، بما في ذلك Chromecast with Google TV.

وفي هذا السياق، قالت الشركة: “يأتي أكثر من مليار شخص إلى تيك توك للترفيه وتعلم شيء جديد وإنشاء محتوى لا ينسى وغير ذلك الكثير. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقنا TikTok TV في الولايات المتحدة وكندا مع Amazon Fire TV كشريكنا الأول. ونحن متحمسون الآن لجلب تطبيق TikTok TV إلى Google TV وأجهزة Android TV الأخرى، وتلفزيونات إل جي الذكية وتلفزيونات سامسونغ الذكية”.

وأضافت: “نحن نجلب تيك توك إلى الشاشة الكبيرة في بيوت الناس ونقدم طريقة جديدة للاستمتاع بـ TikTok معاً في المنزل. ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا، نجلب للناس القليل من الفرح. وتتيح تجربة الشاشة الكبيرة للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بسهولة بالمنصة معاً”.

كما أكدت أنه تم تصميم تطبيق TikTok TV “لتوفير تجربة مشاهدة منزلية” لمحتوى التطبيق، حيث بات من السهل مشاهدة المحتوى من خلال خلاصات For You وFollow عبر الشاشة الكبيرة. وهناك أيضاً صفحة Discover في تطبيق التلفزيون، والتي تتيح للمستخدم العثور على المزيد من المحتوى وصناع المحتوى والفئات عبر المنصة.

ويمكن للأشخاص تسجيل الدخول إلى تطبيق TikTok TV باستخدام حساباتهم الحالية.

وقالت الشركة: “كانت مهمتنا منذ اليوم الأول هي إلهام الإبداع وجلب الفرح وإنشاء مساحة ترفيهية للتعبير الإيجابي والإبداعي. نتيجة لذلك نحن متحمسون لجلب المنصة إلى المزيد من غرف المعيشة في جميع أنحاء أميركا الشمالية”.

وخارج أميركا الشمالية، أصبح التطبيق متاحاً عبر أجهزة تلفزيون “سامسونغ” و Fire TV في المملكة المتحدة منذ عام 2020.

وتجاوز التطبيق مليار مستخدم نشط شهرياً في شهر سبتمبر. وتفيد التقارير بأنه تجاوز موقع “يوتيوب” من حيث متوسط وقت المشاهدة في الولايات المتحدة.